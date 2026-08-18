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Kaynak: Haber Merkezi

Kimya sektöründe 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding ve grup şirketlerinin konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler için daha önce verilen konkordato süresinin 13 Nisan 2027 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

6 ŞİRKETİ KAPSIYOR

Mahkeme kararı kapsamında İsfendiyar Zülfikari ile birlikte Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Berke Elektrik Üretim A.Ş., Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş., Zülfikarlar Holding A.Ş. ve Zülfikarlar Kimyevi Maddeler İthalat İhracat ve Depoculuk A.Ş. hakkındaki konkordato süresi uzatıldı.

KORUYUCU HÜKÜMLER DEVAM EDECEK

Konkordato süresi boyunca şirketlerin borç ödemelerine ilişkin mahkemece uygulanan koruyucu hükümler yürürlükte kalacak.

Bu kapsamda şirketlerin çeklerinin yazılmayacağı belirtilirken, alacaklıların tahsilat işlemleri de konkordato hükümleri çerçevesinde sürdürülecek.