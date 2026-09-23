Rize'de sel temizliği nedeniyle 8 eğitim kurumunda 1 gün tatil ilan edildi.

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, selden etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun karar aldığını duyurdu.

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Yapılan açıklamada, ilçede yaşanan selin izlerini silmek için yürütülecek çalışmalar nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü belirlenen eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. Karar doğrultusunda eğitime ara verilen okullar şu şekilde sıralandı: Vali Yener Neşe Rakıcıoğlu Anaokulu, Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Hazar Çaysan İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi.