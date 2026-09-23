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Kaynak: AA

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışla birlikte caddelerde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağmur altında yürürken, bazıları ise metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Avcılar'da etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Sultangazi'de yağış nedeniyle yollar göle döndü. Bazı binaların bodrum katlarında küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz'da yağış etkili oldu.