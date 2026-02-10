Olay, saat 06.20 civarında TEM’in Ümraniye kesiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrım noktasında gerçekleşti. İddialara göre ilerleyen bir otomobilin ani yavaşlaması, arkadan gelen 8 aracın peş peşe çarpmasına yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinde herhangi bir ölü ya da yaralı tespit edilmedi.

Çarpışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldü ve uzun araç kuyrukları oluştu. Hasarlı araçlar çekicilerle kaldırıldıktan sonra otoyol trafiği normale döndürüldü. Polis ekipleri kazanın nedenlerini belirlemek üzere soruşturma başlattı.