78 yaşındaki Richard Pulley için sıradan bir iş günüydü. Tennessee sokaklarında DoorDash üzerinden yemek siparişlerini yetiştirmeye çalışıyordu. Ancak ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları, her merdiven basamağını onun için bir işkenceye dönüştürüyordu. O gün siparişi teslim ettiği Kenia adlı müşteri, Richard’ın kapısına kadar gelirken verdiği yaşam mücadelesini fark ettiğinde, bu anların sadece bir teslimat değil, toplumsal bir yara olduğunu anladı.

TİKTOK’TA BAŞLAYAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Kenia, Richard’ın zorlukla yürüdüğü o anları telefonuna kaydetti ve TikTok’ta paylaştı. Görüntülerin altına eklediği "Bu yaşta hiç kimse bu kadar ağır şartlarda çalışmak zorunda kalmamalı" notu, kısa sürede bir fitili ateşledi. Video milyonlarca kez izlenirken, binlerce kullanıcı "Bu amca için ne yapabiliriz?" sorusunu sormaya başladı.

YARIM MİLYON DOLARLIK HUZUR

Harekete geçen Kenia, Richard adına bir GoFundMe sayfası açtı. İlk başta mütevazı bir hedefle yola çıkılsa da, dünyanın dört bir yanından gelen bağışlar bir sel olup aktı. Kısa süre içinde toplanan para 500.000 doları aştı. Richard, başlangıçta neler olduğundan habersiz olsa da, kendisine bu devasa meblağ haber verildiğinde gözyaşlarını tutamadı.

ya

ARTIK DİREKSİYON BAŞINDA DEĞİL, EVİNDE DİNLENECEK

Yıllardır maddi imkansızlıklar nedeniyle emekli olamayan ve sağlığını hiçe sayarak çalışmak zorunda kalan Richard Pulley, artık kaskını ve paketlerini bir kenara bırakıyor. Toplanan bu bağış sayesinde sadece borçlarını kapatmakla kalmayacak, hayatının geri kalanını hak ettiği huzur ve konfor içinde geçirecek.

"İyiliğin hala bir yerlerde olduğunu biliyordum ama bu kadarı... Bu bir mucize," diyen Richard’ın hikayesi, sosyal medyanın doğru kullanıldığında hayatları nasıl baştan aşağı değiştirebileceğinin en somut kanıtı oldu.