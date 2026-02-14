Elazığ’da, 7 Şubat günü evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 7’nci gününde sürüyor. AFAD koordinasyonunda 50 kişilik ekip, drone ve su altı arama çalışmalarıyla teknik veriler ışığında bölgede tarama yapıyor.

AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, arama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü aktardı.

'ASILSIZ İHBARLAR GELİYOR'

Ekiplerin teknik imkanlarla sahada görev yaptığını aktaran Polat, şunları söyledi:

"50 kişilik ekiple arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu ekiplerin içerisinde AFAD, jandarma, emniyet personeli, su altı dalgıçlarımız, drone ekiplerimiz ve UMKE yer alıyor. Önceki günlere göre kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ait personel sayısını azalttık. Çalışmalarımızı daha çok teknik veriler üzerinden yoğunlaştırmış durumdayız.

Dron görüntüleri ve su altı ekiplerimizin elde ettiği bulgular doğrultusunda hareket ediyoruz. Ayrıca mahalle muhtarına gelen bilgiler ile ailenin paylaştığı bilgiler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Asılsız ihbarlar da geliyor, benzetmeler oluyor. Bunların tamamını titizlikle değerlendiriyoruz."