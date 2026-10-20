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Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yargılandığı davada karar verildi.

MARKETLERE BASKIDAN 7 YIL HAPİS

Marketler olayı kapsamında Özcan, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyada, belediyenin reklam sözleşmesi yapmayan zincir marketlere denetimler üzerinden baskı uyguladığı ve vakfa gelir sağlanmaya çalışıldığı vurgulanmıştı.

İddianameye göre, bazı işletmelere rutin dışı ve yoğun zabıta denetimleri uygulanmış, bazı marketler mühürlenmişti.

‘TANJU ÖZCAN YALNIZ BIRAKILDI’

Tanju Özcan’a verilen cezaya sosyal medyadan tepki yağdı. Yurttaşlar, Özcan’ın YENİ Partili ve CHP’liler tarafından yalnız bırakıldığını savunarak son dönemde belediye başkanlarına yapılan tutuklamalara tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar,

Öte yandan aylardır kamuoyunun yakından takip ettiği davanın sonuçlanmasıyla beraber “Tanju Özcan kaç yıl ceza aldı?” ve “Tanju Özcan neden hapis cezası aldı?” soruları tekrardan gündemin üst sıralarına yerleşti.

TANJU ÖZCAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

Mahkeme, Tanju Özcan’ı davanın marketler bölümü kapsamında zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Özcan’a verilen bu ceza en ağır hüküm oldu.

TANJU ÖZCAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Özcan’a verilen hapis cezası, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak kişileri çıkar sağlamaya zorlaması anlamına gelen irtikap suçuna dayanıyor. Davada, belediye ile iş ilişkisi bulunan marketlere yönelik eylemler bu suç kapsamında değerlendirildi ve mahkeme, gerçekleşen eylemlerin zincirleme şekilde işlendiğine karar verdi.

KURBAN OLAYINDA VERİLEN CEZALAR ERTELENDİ

Davanın bir diğer bölümü olan kurban organizasyonu ile ilgili iddialarda hakim, Tanju Özcan’a her bir mağdur için ayrı ayrı 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Fakat mahkeme, bu cezaların ertelenmesine karar verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Tanju Özcan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla açılan davada ise mahkeme beraat kararı verdi. İddianamede Özcan hakkında bu suçtan 34 kez cezalandırılması istenmişti.

İDDİANAMEDE 263 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan’ın aralarında bulunduğu 19 sanık yer alıyordu. Özcan hakkında 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Davada Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız da tutuklu sanıklar arasında yer alıyordu.

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

İrtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. İddianamenin kabul edilmesinden sonra Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle bir spor salonunda, yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldü. Davanın ilk duruşması 2026 yılının Temmuz ayında başlamış, mahkeme heyeti uzun süren duruşmalar boyunca sanıkların savunmalarını dinlemişti.

KARAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Yerel mahkemenin verdiği karar kesinleşmedi. Taraflar, karara karşı istinaf yolunu seçebilecek. Kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği üst mahkemelerin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından serbest avukatlık ve belediye meclis üyeliği yaptı. Siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bolu Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bolu Belediye Başkanı seçilen Özcan, 2024 yerel seçimlerinde de koltuğunu koruyarak görevine devam etti.

TÜRKİYE ADINI İLK NE ZAMAN DUYDU?

Türkiye siyasetinde bazı isimler vardır ki attıkları tek bir adım veya verdikleri tek bir röportajla tüm Türkiye gündemini değiştirmeyi başarırlar. İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk siyaseti için öyle bir isim.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar memleketi Bolu’da avukatlık yapan Özcan’ın ulusal siyasetteki ilk ciddi parlayışı, 2011 senesinde CHP’den milletvekili seçilmesiyle başladı. Meclis sıralarındaki sert ve kararlı üslubuyla dikkat çeken Bolulu hukukçu, asıl büyük çıkışını ise Bolu Belediye Başkanı olduktan sonra yaptı.

BOLU’DA SURİYELİLERE UYGULADIĞI ZAMLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tanju Özcan, Türkiye'nin adını en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Bu ünün arkasındaki en önemli olay ise Suriyelilere yaptığı zamlar oldu.

Göreve gelir gelmez sığınmacılara yapılan sosyal yardımları askıya alan Özcan, daha sonra belediye meclisine getirdiği tekliflerle çok konuşuldu. Şehirde yaşayan yabancı uyrukluların su faturalarına yapılan fahiş zamlar ve yabancı uyruklu çiftlerin nikah kıyma ücretlerinin 100 bin TL seviyesine çıkarılması kararı, Ankara ve İstanbul merkezli siyasetin bir numaralı tartışma konusu oldu.

Yoğun eleştirilere maruz kalan Özcan, bu kararların arkasında durarak şehrin demografik yapısını koruma amacı taşıdığını ifade etti. Söz konusu adımlar kimileri tarafından tepkiyle karşılanırken, kimileri tarafından desteklendi ve Özcan'ı ulusal siyasette sığınmacı tartışmalarının simge isimlerinden biri haline getirdi.

BOLU’DAN ANKARA’YA YÜRÜYÜP KILIÇAROĞLU’NA KOLTUK FIRLATMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, 2023 genel seçimlerinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirdiği koltuk fırtlatma protestosu, Türk siyaset tarihinin dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra parti yönetiminde değişim çağrısında bulunan Özcan, taleplerini dile getirmek için Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne kadar "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlattı.

Yürüyüşün 10. günü olan 12 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’ya ulaşan Özcan ve beraberindeki kalabalık grup, doğrudan genel merkez binasının önüne geldi. Özcan, yanlarında getirdikleri bir koltuğu genel merkez binasına doğru fırlatarak tepkisini gösterdi.

İşte Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlattığı görüntü,

Eylem sırasında doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Özcan, genel başkanın koltuk sevdalısı olduğunu söyleyerek istifa etmesi ve görevini bırakıp evine çekilmesi gerektiği yönünde sert açıklamalarda bulunmuştu. Özcan’ın gerçekleştirdiği "koltuk fırlatma" eylemi, dönemin siyasi gündeminde geniş yer buldu ve ilerleyen süreçte de sık sık hatırlanan sembolik bir protesto olarak tarihe geçti.