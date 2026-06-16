Yeni sezon öncesi hücum hattına dünyaca ünlü bir santrfor kazandırmak isteyen Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'da görev yapan 27 yaşındaki Vangelis Pavlidis için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, golcü oyuncuyu kadrosuna katabilmek adına transfer bütçesini önemli ölçüde artırdı.

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNMUŞTU

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Yunan santrfor için daha önce Benfica'ya 20 milyon euroluk bir teklif sunmuş ancak Portekiz temsilcisinden ret yanıtı almıştı. Golcü oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı olan siyah-beyazlı idareciler, teklifini revize ederek rakamı 35 milyon euro seviyesine kadar çıkardı.

53 MAÇTA 36 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon Portekiz temsilcisiyle sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Pavlidis, çıktığı 53 resmi karşılaşmada 30 gol ve 6 asistlik etkileyici bir skor katkısı üretti. Beşiktaş, Portekiz kulübüyle olan yoğun transfer mesaisine devam ediyor.