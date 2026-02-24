İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik dezenformasyon ürettiği tespit edilen 52 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

Başkanlık koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte sürdürülen hukuki incelemeler sonucunda, söz konusu hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet içinde olduğu belirlendi.

Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla kamu düzenini bozmayı, güvenlik güçlerini hedef göstermeyi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi amaçlayan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Yetkililer, dijital mecralarda yürütülen 'terör' faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.