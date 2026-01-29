Etkinlikte Dünya Bankası temsilcileri de yer alırken, toplamda 61 ülkeden katılımcı bu zirveye katılacak. Zirvede masaya yatırılacak projelerin yaklaşık değeri 500 milyar dolar.

Kamu Özel Sektör İş Birliği (PPP) Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, et­kinliğin 2-6 Şubat tarihleri arasında düzenleneceğini belirtirken konuşulacak olan projelerinin toplam değerinin 500 milyar doları bulduğunu söyledi.

Bu yıl 10'uncusu yapılacak olan İstanbul Kamu Özel İşbirliği Haftası DEİK, İstanbul PPPCoE, Ti­caret Bakanlığı iş birliğiyle düzenleniyor, Cumhurbaşkanlığı Ya­tırım ve Finans Ofisi’nden destek alıyor.

MASADA 500 MİLYAR DOLAR VAR

Etkinlikte Dünya Bankası başta olmak üzere 61 ülkeden temsilciler bulunacak. İstanbul PPP Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Aydın gelecek 10 yılın kamu-özel sektör iş birliği modelinin İstanbul’da hayata geçeceğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 250 MİLYAR DOLAR

Orta Asya’da 50 milyar dolar, Balkanlar’da 100 milyar dolar, Kuzey Afrika’da 100 milyar dolarlık altyapı projeleri planlanıyor. Suudi Arabistan’daki projeler ise havalimanı, stadyum, oto­yol, hızlı tren, su altyapısına yönelik olacak ve yaklaşık değeri 250 milyar dolar.

Dr. Aydın etkinliklte belirtilen bölgelerde bulunan ülkelerin KÖİ temsilcilerinin de İstanbul’da olacağını ekledi.

SEKTÖRÜN DAVOS'U

Dr. Aydın, dünyada kendi alanında tek olma özelliği taşıyan İstanbul KÖİ Haftası’nın, sektörün Davos’u olmakta yol kat ettiğini belirtti. Toplam büyüklüğü 500 milyar doları bulan projelerin konuşulacağı etkinlikte kamu temsilcilerinin yanı sıra EBRD, IFC, İslam Kalkınma Bankası, çeşitli kalkınma bankaları ve ICBC de katılımcılar arasında olacak.