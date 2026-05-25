Kaza, Bolu merkezden Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesi istikametine seyir halinde olan Hülya G. idaresindeki aracın, Maden Ocakları mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Savrulan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

YARALI ÇOCUKLAR ÇELİK HALATLARLA ÇIKARILDI

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, dere yatağına inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada sürücü Hülya G. ile yanında bulunan 10 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğu yaralandı.

Dere yatağındaki zorlu arazi koşulları nedeniyle yaralı çocuklar, sırt tahtasına sabitlendikten sonra çelik halat düzenekleri kullanılarak yukarıdaki yol kenarına çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulanslara taşınan anne ve iki çocuğu, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.