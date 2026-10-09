45 gün sürecek mucizevi hasat: Gramı 800 TL’den alıcı buluyor

Biz 45 gün boyunca her gün buraya gelip çiçeklerimizi hasat edeceğiz. Ekim’in sonlarına doğru çok güzel olmasını ümit ediyoruz. Safran çiçeği hem kokusuyla hem görüntüsüyle hem de tadıyla eşsiz bir bitki olduğu için hasadımızın ilk gününden itibaren yurt içinden ve yurt dışından çok fazla misafirimiz buraya gelmeye başladı.