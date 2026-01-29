Türkiye'de geçtiğimiz sene başlayan uyuşturucu operasyonları tam gaz devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan isimlerden 4 ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla suçlanıyordu.

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Pozitif çıkan isimler:

Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz, Mustafa Tatlıcı

Negatif çıkan isimler:

Nilüfer Batur, Ceren Alper, Selen Görgüzel, Nazlıcan Taşkın