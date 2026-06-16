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Kaynak: Haber Merkezi

Koronavirüs pandemisi sürecinde küresel ölçekte patlak veren çip krizi, Türkiye otomotiv pazarında uzun süre sıfır araç bulmayı imkansız hale getirmişti. Piyasadaki bu arz sıkıntısını fırsata çeviren bazı bayiler ve kayıt dışı satıcılar, vatandaşa liste fiyatının çok üzerinde fahiş rakamlar çıkarmış, yasal olmayan "aksesuar dayatmaları" ve "elden nakit para" formülleriyle haksız kazanç sağlamıştı. Türkiye Gazeti'nde yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, o döneme ilişkin binlerce şikayeti karara bağlamak adına bir inceleme başlattı.

4 MİLYON KİŞİ MALİYE'NİN RADARINA YAKALANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçmişe dönük vergi kayıplarını ve faturalandırılmamış gizli kazançları ortaya çıkarmak amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük otomotiv incelemelerinden birine imza atıyor.

Bakanlık müfettişleri, haksız ticaretin tavan yaptığı 2021-2024 yılları arasında Türkiye genelinde sıfır kilometre araç satın almış olan yaklaşık 4 milyon kişiyi mercek altına aldı.

ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK SORULAR: "ELDEN PARA VERDİNİZ Mİ?"

Maliye, radarındaki araç sahiplerine resmi kanallar aracılığıyla ulaşıp çok net ve somut sorular yöneltti. Müfettişlerin, kayıt dışı parayı kanıtlamak adına tüketicilerden talep ettiği detaylar şunlar oldu:

Otomobilin resmi olarak ve gerçekte ne kadar fiyata satın alındığı,

Ödeme işlemlerinin hangi banka kanalları üzerinden, nasıl gerçekleştirildiği,

Bayi veya satış temsilcileri tarafından fatura harici elden nakit ödeme talep edilip edilmediği,

Araçla birlikte faturaya dahil edilmeyen veya zorunlu kılınan bir aksesuar paketinin dayatılıp dayatılmadığı.

EVRAKLARIN TESLİMİ İÇİN 15 GÜN SÜRE TANINDI

Vatandaşların, kendilerine yöneltilen bu kritik sorulara şüpheye yer bırakmayacak şekilde açık, detaylı ve imzalı bir yazılı beyan vermesi gerekiyor.

İmzalı beyan yazısının yanı sıra; banka dekontları dahil tüm ödeme belgeleri, güncel telefon numarası ve nüfus cüzdanı fotokopisinin de eklenerek, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili vergi müfettişliğinin adresine postalanması veya elden ulaştırılması zorunlu kılındı.

BİLGİ VERMEYENE VEYA YANLIŞ BEYANDA BULUNANA CEZA YAĞACAK

Vergi Denetim Kurulu tarafından başlatılan bu süreçte, sessiz kalmayı veya fırsatçıları korumayı seçenler de cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak.

Maliye'nin bilgi talebini yanıtsız bırakan, evrak gizleyen ya da kasıtlı olarak yanlış/eksik bilgi verdiği tespit edilen araç sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

Ceza kesilmesinin ardından vatandaşa durumunu düzeltmesi için yeniden ek süre tanınacak. Bakanlığın bu ikinci ve son çağrısına da cevap vermeyen veya direnen kişilerin cezası ise iki katına çıkarılarak tahsil edilecek.