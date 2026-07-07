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Gebze’de 4 kişinin yaşamını yitirdiği binanın çökmesiyle ilişkilendirilen metro hattı, aynı “tanıdık” yüklenicinin elinde genişleyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hattı'nın ilk etabı ve Gebze-Darıca Metrosu entegrasyonunu kapsayan ihaleyi, 27,98 milyar lira bedelle Met-Gün İnşaat'a verdi. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale "adrese teslim" eleştirilerine neden olurken, şirketin sahibi Metin Güneş'in daha önce resmi bilirkişi raporunda Arslan Apartmanı faciasıyla ilişkilendirilen metro hattı ihalesini de aldığına dikkat çekildi.

Bakanlık ile Met-Gün İnşaat arasındaki sözleşme 1 Temmuz’da imzalandı. Yaklaşık 28 milyar liralık kamu kaynağının şirkete aktarılacağı ihale kapsamında 5,7 kilometre uzunluğunda ve üç istasyondan oluşacak hattın 1080 günde tamamlanması planlandı. Hat, Gebze-Darıca Metro Hattı’na entegre edilecek. Gebze-Darıca Metro Hattı resmi bilirkişi raporunda dört kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı’nın çökmesine neden olan kazıyla gündeme gelmişti.

ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ HÂLÂ TAMAMLANAMADI

2018 yılında başlanan Gebze-Darıca Metro Hattı Projesi, 8 yıldır tamamlanamadı. Bu süreçte Kocaeli’de Körfezray Metro Projesi’nin inşası da başladı. İhalelerle birlikte Met-Gün Grubu’nun Kocaeli’deki raylı sistem projelerindeki hakimiyeti büyüdü. Körfezray olarak bilinen Körfez-Derince-İzmit-Kartepe Hafif Raylı Sistem Metro Hattı’nın proje ve yapım ihalesini de Met-Gün İnşaat ile yine Güneş’in sahibi olduğu EZE İnşaat ve Atis Asfalt ortaklığı kazandı. Son gerçekleştirilen ihaleyle birlikte Gebze-Darıca Metro Hattı’nı Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacak yeni hattın ilk etabı yine Met-Gün İnşaat’a verildi. Böylece Güneş’in şirketleri Kocaeli’deki üçüncü büyük raylı sistem projesini de üstlenmiş oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORUYLA İSPATLANMIŞTI

Aynı metro hattı, Mart ayında ortaya çıkan resmi bilirkişi raporuyla gündeme gelmişti. Raporda, 29 Ekim 2025’te çöken yedi katlı Arslan Apartmanı’nın altından geçen metro inşaatının zeminde oluşturduğu boşluğun göçmeye neden olduğu tespitinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Raporda, yıkılan bina ile yanındaki binada yaşayan yurttaşların CİMER’e yaptığı başvuruların tarihleri ile metro peronu tünelindeki çalışmaların zamanlamasının örtüştüğü de belirtildi. Ulaştırma Bakanlığı kayıtlarına göre binanın altındaki P7 Peron Tüneli’nin büyük çaplı kazısı 22 Mart 2025’te başladı, 29 Haziran 2025’te tamamlandı. Betonarme kaplama ise 17 Temmuz’da başladı, zemin göçmesinden yaklaşık bir ay önce, 20 Eylül 2025’te sona erdi. Çökmede anne Emine E., baba Levent E. ile 12 ve 14 yaşlarındaki çocukları M.E. ve H.N.B. yaşamını yitirdi.

Bilirkişi raporunda ölümlü çökme ile ilişkilendirilen metro hattının yapımında yüklenici olan Güneş’in şirketi Met-Gün İnşaat şimdi aynı hattın entegrasyonunu ve devamını kapsayan yaklaşık 28 milyar liralık yeni ihaleyi aldı.

Güneş daha önce de kamu ihaleleri ve siyasi ilişkileriyle gündeme geldi. 21 Mayıs 2025’te, İBB soruşturmasında itirafçı olduğu belirtilen Ertan Yıldız, Güneş’in kendisine, “İBB ile çok iyi çalışıyoruz, elimizde 33 şantiye var, 3 ortak yıllık 150 milyon dolar kaynak sağlayacağız size” dediğini öne sürdü. Bu iddianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneş’in şirketinin de yer aldığı ortak girişimin 20 yıllığına aldığı araç muayene imtiyazını onayladı.

İBB’YE HACİZ KOYDURMUŞTU

Met-Gün İnşaat, AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yaklaşık 15 milyar liralık ihale almasıyla da gündeme gelmişti. CHP yönetimindeki İBB, şirketin muvazaalı olduğunu değerlendirdiği ihaleleri soruşturduğu gerekçesiyle yapılıp yapılmadığı tartışmalı asfalt işine ilişkin son ödemeyi durdurmuştu. Bunun üzerine Met-Gün, AK Parti döneminden kaldığını öne sürdüğü alacak gerekçesiyle İBB hesaplarına 565 milyon liralık haciz koydurmuştu. Yargıtay haciz kararını hukuka aykırı bulsa da İBB’nin iktidarın kredi vermemesi sonucu metro yapımı için yurtdışından bulduğu krediye haciz konulmuştu.

Batmanlı iş insanı Metin Güneş’in sahibi olduğu Met-Gün İnşaat, inşaat, enerji ve turizm alanlarında faaliyet yürütüyor. Güneş’in ortakları arasında Kalyon Holding de yer alıyor. Öte yandan Güneş’in kızı Gülnur Güneş’in düğününde nikâh şahitliklerini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalyon Holding’in sahibi Cemal Kalyoncu’nun yaptığı da basına yansımıştı.