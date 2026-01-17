İtalya’nın Trieste kentinde bu yıl 37. Trieste Film Festivali kapılarını açtı. 16–24 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen festival, Balkan ve Doğu Avrupa sinemasına odaklanan zengin programıyla sinemaseverleri buluşturuyor.

Açılışta Franz gösterildi

Festivalin açılış filmi olarak gösterilen “Franz”, ünlü yazar Franz Kafka’nın hayatını konu alan biyografik kurmaca olarak sahnelendi. Politeama Rossetti’de gerçekleşen açılışta yapım, izleyiciden büyük ilgi gördü.

Belgesel ve dünya sineması öne çıkıyor

Programda yer alan belgeseller, kısa filmler ve uzun metrajlı eserler izleyicilere sunuluyor. Festival, farklı temalar ve sinema üsluplarını bir araya getirerek izleyiciye geniş bir perspektif sağlıyor.

Sinema kültürü için önemli buluşma

Trieste Film Festivali, İtalya’da Central ve Eastern European (Orta ve Doğu Avrupa) sinemasının önemli adreslerinden biri olarak kabul ediliyor. Festival süresince film gösterimleri, paneller ve yönetmenlerle buluşmalar da düzenleniyor.

Meyra Özer | Yeniçağ