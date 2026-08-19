Zijin Longking tarafından Çin'in Fujian eyaletinde düzenlenen görkemli bir etkinlikle sergilenen ZL230E (LK350E), elektrikli maden araçları segmentinde standartları yeniden belirliyor. Şirketin Avustralyalı otonom madencilik teknolojileri firması EACON iş birliğiyle geliştirdiği üç akslı bu dev kamyon, açık ocak madenciliğinde akıllı ve çevreci taşıma çözümleri sunmayı amaçlıyor.

25 DAKİKADA YÜZDE 90 DOLULUK ORANI

Süper güç aktarma sistemleriyle donatılan ZL230E'nin arka tahrik akslarının her birinde 800 kW gücünde bağımsız elektrik motorları yer alıyor. Akslar arası güç dağılımını anlık düzenleyen bu sistem, en zorlu maden sahalarında ve dik yokuşlarda kesintisiz çekiş gücü sağlıyor. Aracın enerji ihtiyacı ise 1.400 kWh kapasiteli devasa bir batarya paketiyle karşılanıyor. Kamyonda kullanılan ultra hızlı şarj teknolojisi, bataryayı yüzde 10'dan yüzde 90 seviyesine sadece 25 dakikada ulaştırarak dizel araçlara kıyasla operasyonel duraklama sürelerini minimuma indiriyor.

3 BİNİ AŞKIN OTONOM ARAÇLA ENTEGRE ÇALIŞIYOR

Projenin otonom bacağını üstlenen EACON, kendi geliştirdiği gelişmiş algılama, karar verme ve bulut tabanlı filo yönetim yazılımlarını bu devasa platforma entegre etti. Bu sayede ZL230E, açık ocak madenlerinin zorlu şartlarında insan müdahalesine gerek duymadan sürücüsüz olarak görev yapabiliyor. Halihazırda 40'tan fazla büyük maden sahasında 3 bin 100'den fazla otonom kamyonu başarıyla işleten EACON, bu yeni dev modeli de akıllı maden ağlarına dahil etmeyi hedefliyor.