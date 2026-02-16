İZMİR’DE CAZ RÜZGARI ESECEK

Bu yıl 33’üncü kez düzenlenecek İzmir Avrupa Caz Festivali, 5-17 Mart tarihleri arasında müzik tutkunlarını bir araya getirecek. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından organize edilen festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere uluslararası kültür kurumlarının iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Festival, Avrupa ve Türkiye’den önemli caz sanatçılarını İzmir’de ağırlayarak kentin kültür sanat hayatına katkı sunmayı hedefliyor.

AÇILIŞ DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER

Festivalin açılışı, 5 Mart akşamı dünyaca tanınan trompetçi Fabrizio Bosso liderliğindeki Fabrizio Bosso Quartet konseriyle yapılacak. Etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşecek.

ZENGİN KONSER PROGRAMI

Program kapsamında farklı günlerde birçok uluslararası ve yerli sanatçı sahne alacak. 7 Mart’ta Küspert ve Kollegen topluluğu, sessiz film eşliğinde caz performansı sunacak. Türkiye’nin önde gelen caz vokalistlerinden Sibel Köse ise 9 Mart’ta Sibel Köse Sextet konseriyle dinleyicilerle buluşacak.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de 11 Mart’ta Louise Knobil liderliğindeki Knobil grubunun sahnesi olacak.

SÖYLEŞİLER VE BELGESELLER DE VAR

Festival yalnızca konserlerden oluşmuyor. Geleneksel müzikli söyleşilerin bu yılki teması “cazın tanınmış gitaristleri” olarak belirlendi. 13 Mart’ta Ümit Tunçay dinleyicilerle bir araya gelecek.

14 Mart’ta ise sokak müzisyenlerinin hayatını anlatan “Busking” belgeseli izleyiciyle buluşacak.

GENÇ GAZETECİLERE ÖZEL ATÖLYE

Festival kapsamında gazetecilik öğrencilerine yönelik caz yazarlığı temalı “Write Stuff” atölyesi de düzenlenecek. Atölye, genç iletişimcilerin müzik gazeteciliği alanında deneyim kazanmasını amaçlıyor.

FİNAL KONSERİ 17 MART’TA

Festival, 17 Mart akşamı piyanist ve besteci Jef Giansily konseriyle sona erecek. Konserler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, atölye çalışmaları ise İzmir Müzik ve Müzik Enstrümanları Müzesinde (MÜZİKSEV) gerçekleştirilecek.

