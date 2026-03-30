Muğla’nın Fethiye ilçesinde kurulu bulunan ve geniş tır-gemi filosu hedefleriyle tanınan Bekik Gıda Sanayi Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen iflas tasfiyesinde önemli bir gelişme yaşandı. Müflis şirkete yönelik alacak ve istihkak iddialarının incelenmesi tamamlanarak, İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamında hazırlanan sıra cetveli incelemeye açıldı.

İTİRAZ SÜREÇLERİ BAŞLADI

Alacaklıların, hak kaybetmemeleri için belirlenen yasal süreler içerisinde aksiyon almaları gerekiyor:

Alacağın varlığı veya tutarı ile ilgili itirazı olanlar, ilandan itibaren 15 gün içinde ticaret mahkemesinde dava açabilecek. Alacağın miktarına değil, sadece hangi sırada yer aldığına (öncelik sırasına) itiraz edecek olanlar ise 7 gün içinde icra mahkemesine şikâyet yoluna başvurabilecek.

GÖRKEMLİ HEDEFLERDEN İFLAS MASASINA

1995 yılında temelleri atılan Bekik Gıda; yaş sebze meyve ihracatı, kara ve deniz taşımacılığı ile sera işletmeciliği gibi geniş bir yelpazede hizmet veriyordu.