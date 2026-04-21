Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Nisan’da İsmet İnönü Caddesi ile Kaşif Acar Caddesi kesişiminde şüpheli gördükleri bir kişiyi Ordu Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Şahsın GBT sorgusunda "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplam 31 yıl 83 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ö. (35) olduğu belirlendi. Şahıs, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.