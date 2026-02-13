İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Onlyfans’ adlı sosyal medya platformundan müstehcen içerikli paylaşım yapan 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, 25 kişinin ürettikleri cinsel içerikleri para karşılığı sattığı ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin bu yolla aklandığı öne sürüldü.

2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araçla birlikte şirketlerin piyasa değerinin 500 bin lirayı aştığı ve toplamda 300 milyon liralık bir finansal hacme sahip oldukları belirlendi.

8 ayrı ilde 25 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda tüm mal varlıkları ve şirketlere el konuldu.