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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika Azteka Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

⚽ Güney Afrika savunmasında büyük hata! 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksikalı Quinones'ten geliyor! pic.twitter.com/eaJ8dQX7Q6 — TRT Spor (@trtspor) June 11, 2026

Dev müsabakanın 9. dakikasında ev sahibi Meksika forması giyen J. Quiones 9. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken turnuvanın da açılış golünü atmış oldu. Asisti ise orta saha oyuncusu E. Lira yaptı.

QUIONES BU SEZON ESTİRMİŞTİ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah forması giyen 29 yaşındaki Quiones bu sezon takımıyla çıktığı 35 maçta 37 gol kaydetti.

Ligde de 33 kez fileleri havalandıran Meksikalı yıldız, gol kralı olurken Toney ve Ronaldo gibi yıldızları da geride bıraktı.