İstanbul Bahçelievler’de dün akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Evde düşerek yaralanan 3 aylık bebeklerini hastaneye yetiştirmeye çalışan aile, yoğun trafiğe takılınca yardım çığlığına motosikletli zabıta ekipleri yanıt verdi.

Edinilen bilgiye göre, bebeklerinin düşmesi sonucu yaralanmasıyla paniğe kapılan aile, özel araçlarıyla yola çıktı. Ancak Bahçelievler’in kilitlenen trafiğinde ilerlemekte güçlük çeken aile, o sırada yolda devriye gezen Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı motorize zabıta ekibini görünce yardım istedi.

BEBEĞİ KUCAĞINA ALIP HASTANEYE UÇTU

Zabıta memuru, önce yolu açarak aracın ilerlemesini sağladı. Trafiğin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine saniyelerin kritik olduğunu fark eden memur, hızlı bir karar alarak çalışma arkadaşının kullandığı motosikletin arkasına geçti. Aileden bebeği teslim alan zabıta ekipleri, sirenler eşliğinde araçların arasından geçerek yaralı bebeği dakikalar içinde acil servise ulaştırdı.

Bebeğin tedavi altına alındığı öğrenildi.