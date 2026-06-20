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Borsa İstanbul'da işlem gören 29 yıllık köklü sanayi kuruluşu Sekuro Plastik, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle şirketin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir malvarlığı devri sürecine girdiğini duyurdu. Yönetim kurulu, stratejik planlar doğrultusunda şirketin tüm varlıklarının nakit olarak satılmasına karar verdi.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN KAPSAMLI TASFİYE

Şirket yönetiminin aldığı bu dikkat çekici kararın temelinde, "katma değeri yüksek yeni faaliyet ve yatırım alanlarına yönelme" hedefi yatıyor. Bu yeniden yapılanma stratejisi kapsamında; Sekuro Plastik'in elinde bulundurduğu tüm finansal duran varlıklar ile maddi ve maddi olmayan varlıkların tamamı nakde çevrilecek.

SÜREÇ GENEL KURUL ONAYINDAN GEÇECEK

Söz konusu devir işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.3 sayılı tebliği kapsamında değerlendirildi ve büyüklüğü sebebiyle "önemli nitelikte işlem" olarak kabul edildi. Bu hukuki statü gereği, varlık satışının nihai olarak gerçekleşebilmesi için Genel Kurul onayı şartı bulunuyor. Yönetim kurulu, satış sürecinin yürütülmesi ve gerekli resmi açıklamaların yapılması konusunda şirket yönetimini tam yetkilendirdi.

YATIRIMCIYA "AYRILMA HAKKI" TANINDI

Genel Kurul aşamasında satış planına onay vermeyen hissedarlar için yasal haklar ve ödenecek bedel de netleşti.

Kararın kamuya açıklandığı gün pay sahibi olan ve Genel Kurul'da bu gündem maddesine "ret" oyu vererek muhalefet şerhini tutanağa işleten yatırımcılar ayrılma hakkını kullanabilecek. Ayrılma hakkı kullanım bedeli, kararın açıklanmasından önceki son altı aylık Borsa İstanbul günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlendi. Yatırımcılara pay başına 6,0656 TL ödenecek.