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Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen festival, Türkiye’nin en köklü kültür-sanat etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da düzenlenen törende, sanata adanmış bir ömrün simgesi olan ustalara alkışlar eşliğinde ödülleri takdim edildi.

AMFİ TİYATRODA ATATÜRK VURGUSU VE İZMİR MARŞI COŞKUSU

Törene damga vuran an ise yeşilçam ve tiyatronun efsane ismi Selma Güneri’nin konuşması oldu. Yıllardır kendisini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür eden usta oyuncu, konuşmasını Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ayırdı.

Güneri’nin, "O olmasaydı bizler burada olmazdık. O olmasaydı sanat olmazdı, spor olmazdı. Mustafa Kemal Atatürk..." sözleri, Kültürpark’ı dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Amfi tiyatrodaki coşku, binlerce sanatseverin hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylemesiyle zirveye ulaştı.

MUSTAFA ALABORA ÖDÜLÜNÜ OĞLUNA İTHAF ETTİ

Türk tiyatrosunun duayen ismi Mustafa Alabora ise ödül konuşmasında duygusal anlar yaşattı. Seyircinin yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında memnuniyetini dile getiren usta sanatçı, aldığı bu anlamlı ödülü oyuncu oğlu Mehmet Ali Alabora’ya ithaf ederek:

"Oğlum Mehmet Ali ile yaptığım bir dizide büyük bir alkış yaptınız. Çok mutlu oldum. Ben de bu ödülü oğlum adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇEBİ: "ÜLKEMİZİN KÜLTÜR MİRASINA DEĞER KATTILAR"

Usta sanatçılara ödüllerini, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu birlikte sundu.

Törende konuşan Başkan Vekili Hakan Çebi, Türk sanatının iki çınarını ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Bir ömür boyunca sanata emek veren, eserleriyle kuşaklara ilham olan ve kültür hayatımıza kalıcı izler bırakan değerli sanatçılarımız Sayın Selma Güneri ve Sayın Mustafa Alabora’yı Büyükçekmece’mizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Sanata adanmış yaşamlarıyla ülkemizin kültür mirasını zenginleştiren ustalarımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum

Uluslararası boyutta binlerce sanatseveri bir araya getiren festival, önümüzdeki günlerde de çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam edecek.