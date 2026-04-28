Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesiyle birlikte raftan inen faili meçhul dosyalar, ailelere umut oluyor. 2000 yılında İstanbul’da öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma yeniden hız kazandı.

EKSİK DNA'LAR ALINACAK

Yıllardır çözülemeyen dosyada, olay yerinden elde edilen DNA örnekleri yeniden değerlendirilirken, daha önce örneği alınmayan kişilerden DNA toplanması ve bazı şüpheliler için mezar açılması talepleri gündeme geldi.

80 DNA KARŞILAŞTIRILDI, SONUÇ ALINAMADI

Çağla’nın katili ile boğuşma sırasında tırnakları arasına geçen yabancı bir erkeğe ait olduğu tespit edilen DNA profili, dosyanın en kritik delili konumunda. Adli Tıp Kurumu’nun tespit ettiği DNA ile apartman koridorundaki kan izleri sonucu ele geçen DNA bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı.

Çağla’nın babası Nedim Tuğaltay ve evin anahtarı bulunan alt komşu Yasin Ç.’nin DNA’sına bakıldı. DNA’lar uyuşmadı. Sonra apartmanda oturanlar, bakkal çırağı ile aile yakınları, ağabey İlker Tuğaltay’ın arkadaşlarının DNA’sı alındı. Ancak eldeki 2 farklı erkeğe ait olan DNA kimseyle uyuşmadı.

DNA'LAR 196 ÜLKEYE GÖNDERİLDİ

Yine o dönem liseli kız çocuklarını, kadınları evlerine kadar takip ederek cinsel saldırıda bulunan ya da bulunmaya çalışan sabıkalılar incelendi.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAKKEN YENİ DELİL BULUNDU

Başka olaylardan alınan DNA’larla eldeki DNA karşılaştırıldı, failler bulunamadı. Dosya 2020’de zaman aşımından kapatılacakken kapıcının ifadesi ile DNA’sının alınmadığı fark edildi. Savcılık, kapıcının ifadesini aldı ve DNA karşılaştırması istedi.

Böylelikle zaman aşımı durdu. Dosyada yer alan DNA ve parmak izi örnekleri olası karşılaştırma için Interpol aracılığıyla 196 ülkeye gönderildi.

CİMER BAŞVURUSUNDA 'ÇAĞLA TACİZ EDİLİYOR' İHBARI

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından biri de CİMER’e yapılan ihbar oldu. İhbarda, olay döneminde mahallede yaşayan ve çevreye korku saldığı öne sürülen bir ismin Çağla’yı taciz etmiş olabileceği iddia edildi.

DNA'SI ALINMAMIŞ

Bu kişinin, 2021’de Eskişehir’de ailesiyle birlikte öldürülen İlkay Tokkal olduğu belirlendi. Tokkal’ın o dönem Çağla’nın karşı apartmanında oturduğu ancak DNA örneğinin hiç alınmadığı ortaya çıktı.

"BAKAN BEY'İN AÇIKLAMALARI BİZE UMUT OLDU"

Çağla’nın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, “Bakan Bey’in faili meçhul dosyalarla ilgili açıklamaları bize umut oldu. O dönem DNA’sı alınmamış ve hayatını kaybedenlerden DNA alınacak. Bunu duyunca çok heyecanlandım, umutlandım. Ben çeyrek asırdır kızımın katillerini arıyorum. 26 yıldır bu mücadeleyi veriyorum. Yılların bir önemi yok, yeter ki bir sonuç olsun. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"DOSYADA BİRÇOK DNA'NIN ALINMADIĞINI GÖRDÜK"

Biz bu dosyada hem müştekiyiz hem de mağduruz. O zaman da söyledik, dilekçeler verdik. ‘Bizi de sonuna kadar inceleyin’ dedik. Emniyet bize o dönem bazı DNA örneklerinin alındığını söylemişti ancak kimlerden alınıp kimlerden alınmadığı bilgisi bize verilmedi.

Sonra dosyayı inceleyince birçok DNA örneğinin alınmadığını, eksik bırakıldığını gördük. O dönem polis, bu işin halledileceğini söylemişti ama öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi dosyasının yeniden incelenmesi bize umut oldu. 66 yaşındayım, ömrüm yettiği sürece bir 26 yıl daha gerekirse kızımın katillerini bulmak için mücadele etmeye devam edeceğim.”

DÖRT MEZARIN AÇILMASI İSTENDİ

Polis soruşturmayı derinleştirirken mahallede kapsamlı inceleme başlatıldığını aktaran ailenin avukatı Buket Gül, şunları dedi:

10'DAN FAZLA KİŞİDEN DNA ALINACAK

“Bakanlık yetkilileri taleplerimizin ne olduğunu sordu, bizde kritik gördüğümüz adımları kendilerine ilettik. Olay tarihinde gerekli örnekleri alınmamış kişilerden yeniden DNA alınmasını talep ettik, kabul edildi, süreç başlatıldı, 10’un üzerinde kişiden DNA alınacak. Çağla’nın tırnaklarından elde edilen DNA profili mevcut.

"SORUŞTURMANIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR"

Karşılaştırmalar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemde. Dosya kapsamında şüphe uyandıran ve bugüne kadar gerekli incelemeleri yapılmamış 4 kişi, aynı apartmanda oturan İsmail Hakkı Ç., ile Fehmi Ç. aynı mahallede oturan Bülent F. ve karşı apartmanda oturan Bülent T. için fetih kabir talebinde bulunduk, taleplerimiz değerlendirme aşamasında. Büyük ihtimalle kabul edileceğini öngörüyoruz.”