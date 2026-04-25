Japon suşi restoran zinciri Sushizanmai, yılın ilk açık artırmasında 510,3 milyon yen (3,2 milyon dolar) ödeyerek satın aldığı dev ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Japonya’nın Aomori bölgesindeki Oma açıklarında avlanan 243 kilogramlık ton balığı, Tokyo’daki Toyosu Balık Pazarı’nda düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu.
Sushizanmai’yi işleten Kiyomura şirketi, 5 Ocak’taki açık artırmada en yüksek teklifi vererek balığı satın aldı. Ton balığı daha sonra zincirin Tsukiji’deki ana restoranında kesilerek Japonya genelindeki şubelerde servis edildi.
Gerekli incelemelerin ardından, açık artırmada en yüksek fiyata alınan ton balığıyla Guinness Dünya Rekoru resmen tescillendi. Düzenlenen törende sertifikayı alan şirket sahibi Kiyoshi Kimura, yüksek kaliteli ton balığı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.