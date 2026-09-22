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Anasayfa Gündem 22 Eylül Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

22 Eylül Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?

Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 22 Eylül Salı günü Türkiye'de gazete manşetleri...

Kaynak: Haber Merkezi
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22 Eylül Salı günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı? - Resim: 1

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SÖZCÜ: SAVCILIK YAZISI SIZDI PARA İSVİÇRE’YE UÇTU

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BİRGÜN: MERKEZDE ARTIK NABIZ ATMIYOR!

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KORKUSUZ: 24 YILDA BU ÜLKEYİ KİMLER ÇÜRÜTTÜ?

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DÜNYA: SİPARİŞ ARTTI STOKLAR ERİDİ

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