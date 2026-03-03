Futbol tarihinin en geniş kadrosuyla düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'na başlama tarihine 100 gün kaldı.

ABD, Meksika ve Kanada ortak ev sahipliğindeki dev organizasyon, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City'deki efsanevi Azteca Stadı'nda start alacak. Yaklaşık altı haftalık yoğun programın finali ise 19 Temmuz Pazar günü New York yakınlarındaki 82 bin 500 kapasiteli MetLife Stadı'nda oynanacak.

Turnuvada 16 farklı stadyumda, dört ayrı saat diliminde toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek. Maçların 78'i ev sahibi ülkeler arasında ABD'de yapılacak.

2022 Katar Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir sağlayan FIFA'nın, genişletilmiş format sayesinde 2026'da bu rakamı 11 milyar dolara çıkarması öngörülüyor.

Katılımcı sayısındaki artış sayesinde Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde), Curaçao, Ürdün ve Özbekistan ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma başarısı gösterdi.