

Açıköğretim programlarında eğitimlerini sürdüren binlerce öğrenci, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 2026 AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

AÖF FİNAL SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav yerlerinin 12 Ocak 2026 Pazartesi günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri açıklandığında öğrenciler, Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci otomasyon sistemi üzerinden giriş yaparak;

Sınav merkezi

Okul adı

Salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan akademik takvime göre AÖF güz dönemi final sınavlarının tarihi netleşti.