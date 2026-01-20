İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nüfus hizmetlerine dair açıklamalarda bulundu. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde dijitalleşmeyle hız, güvenlik ve vatandaş memnuniyetini bir araya getirdiklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Nüfus hizmetlerinde artık zaman da mekan da engel değil. Nüfus teşkilatımız, hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle devletimizin hizmet kalitesini ve hızını vatandaşlarımıza yansıtmaya devam etmektedir. 2025 yılı verileri ve dijital kanallardaki yüksek işlem hacmi, teknolojik altyapımızın gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Teknolojinin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanarak bürokrasiyi en aza indirmeyi ve vatandaşlarımızın memnuniyetine odaklanan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

3,7 MİLYON PASAPORT BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİ

Geçen yıla ait verilere göre pasaport işlemleri 3 milyon 776 bin 871 adet oldu. En çok talep 2 milyon 897 bin 698 işlemle umuma mahsus (bordo) pasaporta yöneldi. Bunu 796 bin 322 işlemle hususi (yeşil) pasaport, 82 bin 851 işlemle de hizmet (gri) pasaport izledi.“3’ü Bir Yerde” ile Kimlik İşlemleri Rekor Kırdı“3’ü Bir Yerde” projesi kapsamında yürütülen T.C. kimlik kartı işlem sayısı 8 milyon 404 bin 645 olarak kaydedildi.

SÜRÜCÜ BELGELERİNDE CİNSİYET VE VİTES DAĞILIMI

Sürücü belgesi başvuruları 5 milyon 994 bin 55 seviyesinde gerçekleşti. Yıl boyunca 1 milyon 919 bin 788 kadın ve 4 milyon 74 bin 267 erkek aday başvuru yaptı. Kadınlardan 1 milyon 700 bin 640’ı manuel, 219 bin 148’i otomatik vites; erkeklerden 4 milyon 4 bin 780’i manuel, 69 bin 487’si otomatik vites ehliyeti talep etti.

E-DEVLET’TE 158 MİLYONLUK DİJİTAL İŞLEM HACMİ

Dijital dönüşümün etkisiyle e-Devlet üzerinden sunulan 52 farklı nüfus ve vatandaşlık hizmetinde 157 milyon 928 bin 865 işlem tamamlandı. “Hayat Kimliğinle Kolay” projesiyle 2 milyon 843 bin 117 vatandaş sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletti.

ADRES BEYANLARI VE ALO 199 PERFORMANSI

Adres Kayıt Sistemi üzerinden 8 milyon 183 bin 45 işlem yapıldı; bu işlemler 15 milyon 832 bin 22 kişiyi etkiledi. ALO 199 İletişim Merkezi 5 milyon 532 bin 3 çağrıya yanıt vererek 3 milyon 408 bin 42 randevu oluşturdu ve 2 milyon 123 bin 961 vatandaşa danışmanlık sağladı.

Doğum ve Evlilikte Dijital KolaylıkSağlık kuruluşlarından 781 bin 441 doğum raporu elektronik olarak MERNİS’e iletildi; böylece 181 bin 128 bebeğin kimlik tescili hastanede tamamlandı. 511 bin 468 evlilik belgesi de dijital ortamda kaydedildi.

Adreste Hizmet ve Arşiv Dijitalleşmesi“Adreste Nüfus Hizmeti” ile 43 bin 728 vatandaşın işlemi evinde yapıldı. Arşiv çalışmalarında 30 milyon 352 bin 801 sayfa belge taranıp dijitalleştirildi, 209 bin 107 yıpranmış sayfa restore edildi.