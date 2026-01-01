Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk Son dönemde yaptığı yatırımlar ve işlerden çok ABD’deki başkanlık seçimi sürecindeki etkisi ile konuşuldu. Başkanlığı yeniden alan Trump’a en büyük desteği veren isimlerden biri olan ünlü milyarder, özellikle Avrupa’da büyük tepki çekti. Hatta bu durum Tesla satışlarının Avrupa’da büyük ölçüde düşmesine neden oldu.

Ancak Trump seçildikten sonra ikili arasında çıkan gerginlik çıkmış ve Elon Musk, seçim sonrası Beyaz Saray’daki görevinden ayrılmıştı. Ünlü milyarder ayrıca sosyal paylaşım sitesi Twitter’ı satın aldıktan sonra getirdiği durum da tepki çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle elektrikli araç ve robot teknolojisine yatırımlar yapan Elon Musk’ın 2025 yılına ilişkin ortaya koyduğu bazı öngörüler tutmadı. İşte bunlardan bazıları:

TESLA SATIŞLARINDA ARTIŞ BEKLİYORDU AMA…

Elon Musk elektrikli araç devi Tesla’da 2025 yılında yüzde 25-yüzde 30 bandında büyüme bekliyordu. Ancak milyarder iş adamının büyüme beklentisi hüsranla sonuçlandı. Şirketin 4. çeyrek tahminlerine göre, araç satışları 1,64 milyon seviyesine geriledi. Küresel piyasada elektrikli araç satışlarında yüzde 25’lik artışa rağmen Tesla’nın satışları üst üste ikinci yılda düşüş gösterdi.

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ FİYASKOSU

Elon Musk’ın en büyük projelerinden biri de sürücüsüz araçlardan oluşan taksilerdi. Milyarder iş adamı, Tesla’nın 1 milyon sürücüsüz taksisinin yollarda olacağını öngörerek "Sanırım yıl sonuna kadar ABD nüfusunun muhtemelen yarısında otonom araç çağırma hizmeti olacak" şeklinde konuşmuştu.

Ancak sürücüsüz taksi projesi, çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Özellikle İngiltere ve ABD’de meydana gelen kazalar sürücüsüz taksilere yönelik temkinli yaklaşımları artırdı.

Güncel durumda sadece ABD’nin Austin kentinde sadece 30 sürücüsüz taksi bulunuyor ve bunların çoğu çalışır durumda değil. Elon Musk, ABD’nin en büyük 11’inci kentinde 500 sürücüsüz taksi olmasını hedefliyordu. Robot taksilerdeki güvenlik endişeleri devam ettiği sürece araç sayısının artması beklenmiyor.

“AKIL AKLMAZ DEMO” ORTADA YOK

Elon Musk, yaz aylarında yaptığı bir açıklamada çok büyük bir sunum yapacağını söylemişti. Musk “Az önce Tesla Tasarım Stüdyosu'ndan çıktım. Yıl sonuna kadar gelmiş geçmiş en muhteşem demo. Hem de gelmiş geçmiş en muhteşem” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu lansman asla gerçekleşmedi.

TESLA SEMİ ÜRETİMİ ERTELENDİ

Tesla’nın kamyon projesi Tesla Semi’nin seri üretiminin 2025 yılında başlaması bekleniyordu. Ancak yaşanan sorunlar nedeniyle bu tarih 2026’ya ertelendi. İlk teslimatların 2026 yılı içinde yapılması öngörülse de bu tarih şu anda sadece bir tahmin olarak görülüyor.

OPTİMUS ROBOTLARI NEREDE?

Elon Musk, Tesla fabrikalarında binlerce Optimus robotunun çalışır halde olacağını söylemişti. Hatta ünlü milyarder 2025 yılında 5.000 ila 10.000 Optimus robotu üretme hedefinden bile bahsetti.

Tedarik zinciriyle ilgili çeşitli raporlar Tesla'nın Optimus programını geciktirdiğine işaret ediyordu ve Tesla henüz robotun en son sürümünü tanıtmadı. Öte yandan Tesla’nın binlerce Optimus robotu ürettiğine dair bir kanıt da bulunmuyor.

Bugüne kadar Tesla, Optimus'un yalnızca su şişesi dağıtmak gibi çok basit görevleri yerine getirebildiğini gösterdi ve bu bile sınırlı bir başarıyla uzaktan kumandaya dayanıyordu .