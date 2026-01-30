Beşiktaş, kaleci takviyesi için West Ham United forması giyen Alphonse Areola ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, transfer döneminin son günleri öncesinde 32 yaşındaki Fransız eldiven için nabız yokladığı ve yönetimin transferi değerlendirdiği öne sürüldü.

Başkan Serdal Adalı, yaptığı basın toplantısında yapılacak transferlerden birinin kaleci bölgesine yapılacağını duyurmuştu.

2022 yazında kiralık olarak forma giydiği West Ham’a 9,3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Areola, şimdi Beşiktaş’ın transfer gündeminde. Başkan Serdal Adalı da, yapılacak transferlerden birinin kaleci bölgesine olacağını duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli eldiven, bu sezon West Ham formasıyla 20 maça çıktı. Kalesinde 37 gol gördü.