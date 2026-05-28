İzmir’in Bergama ilçesinde antik çağlardan günümüze uzanan parşömen üretim geleneğini yaşatan önemli isimlerden karatabak İsmail Araç, 93 yaşında hayatını kaybetti. UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına layık görülen Araç, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

1933 yılında Bergama’da doğan İsmail Araç, 1953 yılında başladığı dericilik mesleğini 71 yıl boyunca sürdürdü. Bergama Krallığı döneminde M.Ö. 2. yüzyılda geliştirilen parşömen üretimini tamamen geleneksel yöntemlerle devam ettiren Araç, hiçbir kimyasal madde kullanmadan oğlak ve keçi derilerini işleyerek el emeğine dayalı üretim yapıyordu.

DÜNYANIN SAYILI İSİMLERİNDENDİ

“Kavlato” adı verilen geleneksel bıçaklarla çalışan İsmail Usta, yalnızca Bergama’nın değil, dünyanın da sayılı parşömen ustaları arasında gösteriliyordu. Yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacı ve akademisyen, yıllar boyunca onun çalışmalarını yakından takip etti.

Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması için büyük emek veren Araç, 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” ilan edildi. Usta sanatçı, 2021 yılında ise UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanıyla onurlandırıldı.

Geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda “Ben ölürsem bu sanat biter” sözleriyle dikkat çeken İsmail Araç, hayatının son döneminde yetiştirdiği kadın çırakları Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis’e ustalık icazeti vererek parşömen sanatının geleceğe taşınmasını sağladı.