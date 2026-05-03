Olay, İnegöl’e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre anne Hülya A., soba üzerinde ısıttığı kaynar suyu bir kovaya doldurdu. O sırada odada oyun oynamaya devam eden 2 yaşındaki Alparslan A., bir anlık denge kaybı sonucu kaynar su dolu kovanın içine düştü.

ANNENİN ÇIĞLIĞI VE İLK MÜDAHALE

Çocuğunun kovaya düştüğünü fark eden anne, çığlık çığlığa küçük Alparslan’ı hızla sudan çıkararak yardım istedi. Talihsiz çocuk, vakit kaybedilmeden özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede yapılan ilk müdahalelerde, küçük çocuğun vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanıklar oluştuğu tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan Alparslan A., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla ve annesinin refakatinde Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Emniyet ekipleri, küçük çocuğun ağır yaralanmasına neden olan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.