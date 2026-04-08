

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın izine ulaşıldı.

CEZASI 18 YILI AŞIYOR

Yakalanan S.Y. (39) isimli şahsın;

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 15 yıl,

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 1 yıl 8 ay,

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 1 ay

olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, şahsın saklandığı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanan S.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, benzer operasyonların devam edeceği ifade edildi.