Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar

150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar

Amasya'da nazardan korunmak isteyenlerin ilgi gösterdiği üzerlik otu bu yıl yoğun talep görüyor. Dağ yamaçlarında tek tek toplanan otun buketi 150 TL'den satılırken, satıcıya göre iki çuval dolusu isteyenler bile var. Zahmetli hasat, talebi daha da dikkat çekici hale getirdi.

Kaynak: İHA
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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 1

Amasya'da nazardan korunmak için evlere asılan üzerlik otu, bu yıl yoğun taleple dikkat çekiyor.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 2

Dağ yamaçlarında kuru otların arasından tek tek toplanan üzerlik otu, şehir merkezine iner inmez alıcı bulurken buketi 150 TL'den satılıyor.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 3

DAĞ BAYIR DOLAŞIP TEK TEK TOPLUYOR

İşçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, ağustos ayının ortasında başlayan yaklaşık bir aylık hasat döneminde sabahın erken saatlerinde yüksek kesimlere çıkıyor.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 4

Kuru otların arasındaki üzerlik otlarını tek tek topladığını söyleyen Eftelioğlu, bu işin oldukça zahmetli olduğunu belirtti.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 5

"Bu sene yağışlar nedeniyle verim çok güzel" diyen Eftelioğlu, nazara iyi geldiğine inanılan üzerlik otuna ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 6

BUKETİ 150 TL, ÇUVALLA İSTEYENLER VAR

Geçen yıl 100 TL'ye sattığı buketlerin bu sezon 150 TL'den alıcı bulduğunu söyleyen Eftelioğlu, talebin beklediğinin üzerine çıktığını anlattı.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 7

"Geçen yıl yaklaşık 100 buket satıyordum. Bu yıl daha fazla toplamaya çalışacağım. Talep çok. İki çuval dolusu isteyen de var" sözleriyle yoğun ilgiyi dile getirdi.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 8

"AMASYA'DA BENDEN BAŞKA TOPLAYAN YOK"

52 yaşındaki Eftelioğlu, dikenli arazilerde çalışmanın zorluğuna rağmen hasattan vazgeçmediğini söyledi.

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 9

"Her gün çorap, pantolon değiştiriyorum. Dikenler sarıyor...

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150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar - Resim: 10

Yıkaması da zor. Ama Amasya'da benden başka toplayan yok" diyen Eftelioğlu, talebi karşılayabilmek için dağ yamaçlarındaki hasat mesaisini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

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