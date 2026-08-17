Amasya'da nazardan korunmak için evlere asılan üzerlik otu, bu yıl yoğun taleple dikkat çekiyor.
150 TL'den alıcı buluyor: Dağ bayır dolaşıp tek tek topluyorlar
Amasya'da nazardan korunmak isteyenlerin ilgi gösterdiği üzerlik otu bu yıl yoğun talep görüyor. Dağ yamaçlarında tek tek toplanan otun buketi 150 TL'den satılırken, satıcıya göre iki çuval dolusu isteyenler bile var. Zahmetli hasat, talebi daha da dikkat çekici hale getirdi.Kaynak: İHA
Dağ yamaçlarında kuru otların arasından tek tek toplanan üzerlik otu, şehir merkezine iner inmez alıcı bulurken buketi 150 TL'den satılıyor.
DAĞ BAYIR DOLAŞIP TEK TEK TOPLUYOR
İşçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, ağustos ayının ortasında başlayan yaklaşık bir aylık hasat döneminde sabahın erken saatlerinde yüksek kesimlere çıkıyor.
Kuru otların arasındaki üzerlik otlarını tek tek topladığını söyleyen Eftelioğlu, bu işin oldukça zahmetli olduğunu belirtti.
"Bu sene yağışlar nedeniyle verim çok güzel" diyen Eftelioğlu, nazara iyi geldiğine inanılan üzerlik otuna ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.
BUKETİ 150 TL, ÇUVALLA İSTEYENLER VAR
Geçen yıl 100 TL'ye sattığı buketlerin bu sezon 150 TL'den alıcı bulduğunu söyleyen Eftelioğlu, talebin beklediğinin üzerine çıktığını anlattı.
"Geçen yıl yaklaşık 100 buket satıyordum. Bu yıl daha fazla toplamaya çalışacağım. Talep çok. İki çuval dolusu isteyen de var" sözleriyle yoğun ilgiyi dile getirdi.
"AMASYA'DA BENDEN BAŞKA TOPLAYAN YOK"
52 yaşındaki Eftelioğlu, dikenli arazilerde çalışmanın zorluğuna rağmen hasattan vazgeçmediğini söyledi.
"Her gün çorap, pantolon değiştiriyorum. Dikenler sarıyor...
Yıkaması da zor. Ama Amasya'da benden başka toplayan yok" diyen Eftelioğlu, talebi karşılayabilmek için dağ yamaçlarındaki hasat mesaisini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.