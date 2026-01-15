15 Ocak 2026 tarihinde öne çıkan spor karşılaşmaları, başlama saatleri ve canlı yayınlanacakları kanallar sporseverler tarafından merak ediliyor.

İşte günün öne çıkan maçları:

13.00 Erzurumspor - Rizespor (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor

14.45 Türkiye - Slovakya (Sutopu Avrupa Şampiyonası) TRT Spor Yıldız

15.30 Eyüpspor - Iğdırspor (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor

16.00 Snooker Masters (çeyrek final) Eurosport

18.00 Bodrumspor - Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor

19.00 Eczacıbaşı - Olympiakos (CEV Şampiyonlar Ligi) TRT Spor Yıldız

20.00 Anadolu Efes - Baskonia (Euroleague) S Sport Plus

20.30 Beşiktaş - Keçiörengücü (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor

20.30 Verona - Bologna (Serie A) S Sport Plus-tivibu Spor 1

22.00 Orlando Magic - Memphis Grizzlies (NBA) Amazon Prime

22.30 Augsburg - Union Berlin (Bundesliga) S Sport Plus-tivibu Spor 2

22.45 Como - AC Milan (Serie A) S Sport Plus-tivibu Spor 1

23.00 Racing Santander - Barcelona (İspanya Kupası) S Sport Plus