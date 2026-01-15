15 Ocak 2026 tarihinde öne çıkan spor karşılaşmaları, başlama saatleri ve canlı yayınlanacakları kanallar sporseverler tarafından merak ediliyor.
İşte günün öne çıkan maçları:
13.00 Erzurumspor - Rizespor (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor
14.45 Türkiye - Slovakya (Sutopu Avrupa Şampiyonası) TRT Spor Yıldız
15.30 Eyüpspor - Iğdırspor (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor
16.00 Snooker Masters (çeyrek final) Eurosport
18.00 Bodrumspor - Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor
19.00 Eczacıbaşı - Olympiakos (CEV Şampiyonlar Ligi) TRT Spor Yıldız
20.00 Anadolu Efes - Baskonia (Euroleague) S Sport Plus
20.30 Beşiktaş - Keçiörengücü (Ziraat Türkiye Kupası) A Spor
20.30 Verona - Bologna (Serie A) S Sport Plus-tivibu Spor 1
22.00 Orlando Magic - Memphis Grizzlies (NBA) Amazon Prime
22.30 Augsburg - Union Berlin (Bundesliga) S Sport Plus-tivibu Spor 2
22.45 Como - AC Milan (Serie A) S Sport Plus-tivibu Spor 1
23.00 Racing Santander - Barcelona (İspanya Kupası) S Sport Plus