İznik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İznik Gölü çevresinde 8 farklı kategoride koşulacak yarışlar için hazırlıklar tamamlandı.

İznik Ultra Maratonu ve Koşu Festivali boyunca sporcular, 160 kilometre İznik Ultra Maratonu, 90 kilometre Orhangazi, 75 kilometre Dikilitaş Ultra, 50 kilometre Müşküle Dağ Maratonu, 25 kilometre Derbent Patika Koşusu, 14 kilometre Çamdibi ve 5 kilometre Tarihi Kent Koşusu ile Çocuk Koşusu parkurlarında mücadele edecek.

Farklı ülkelerden yaklaşık 1000 sporcunun maratona katılması bekleniyor.

Maraton 10 Nisan Cuma günü saat 17.00’de başlayacak, ödül töreni ise 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 13.30’da Yeşil Cami bahçesinde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik’in eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında sporcuların unutulmaz bir koşu deneyimi yaşayacağını belirterek tüm katılımcılara başarı dileğinde bulundu.