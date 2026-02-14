14 anket şirketinin verilerinden derlenen "Ocak ayı anket ortalaması" belli oldu. Ocak ayında 14 şirketin ortalamasına göre vatandaşların yüzde 32,5'i CHP'yi birinci parti yaparken, AKP'yi 31,7 ile ikinci sıraya koydu.

DEM Parti 8,4 ile Aralık ayındaki oy oranını korurken "Milliyetçi" cephenin oylarında yatay geçiş gözlendi. MHP, oyunu 0,1 puan artırdı. İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin oyları düşerken Yavuz Ağıralioğlu'nun lideri olduğu Anahtar Parti 2,7 olan oyunu 3,4'e yükseltti.

İşte 14 anket şirketinin Ocak ayı sonuçlarının ortalaması:

-CHP: % 32,5

-AKP: % 31,7

-DEM: % 8,4

-MHP: % 7

-İYİ Parti: % 5,2

-Zafer: % 3,6

-Anahtar: % 3,1

-Yeniden Refah: % 2,9

-Saadet: % 1,8

-TİP: % 1,2

-Diğer: % 1,5