Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Farklı Yaşam Rende Sitesi’nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu 121 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili açılan davanın üçüncü duruşması Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya yakınlarını kaybeden aileler, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan sanıklardan Hülya Rende ise duruşmada yer almadı.

Tutuksuz sanık müteahhit Fevzi Yılmaz savunmasında, projeye aykırı bir işlem yapmadığını ileri sürerek binadaki kolonların anaokulu işletmecilerinin talebiyle hilti kullanılarak delindiğini iddia etti. Bu müdahalelerin taşıyıcı sistemin işlevini zayıflattığını öne süren Yılmaz, söz konusu işlemleri belediyeye ve savcılığa bildirdiğini savundu.

Şantiye şefi Timur Doğan da suçlamaları kabul etmeyerek binada kısa kolon hatası bulunduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi.

Site görevlisi olarak çalışan tanık Ali Yılmaz ise anaokulu bölümünde yapılan çalışmalar sırasında kolonların delindiğini gördüğünü ve bu durumu bina sakinlerine bildirdiğini ifade etti.

Duruşmada söz alan depremde yakınlarını kaybeden aileler ise sorumluların tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Yakınlarını kaybeden bazı müştekiler, binayı güvenli olduğu düşüncesiyle satın aldıklarını belirterek tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Aileler ayrıca hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilen sanığın yakalanamamasını eleştirirken, bazı müştekiler “adalet enkaz altında kalmasın” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sanık Arif Sami Rende’nin avukatı ise müvekkilinin kolon kesme iddiasıyla suçlanmadığını, bilirkişi raporunda da bu yönde bir tespit bulunmadığını savundu. Avukat ayrıca Hülya Rende hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının ifade vermeye dönük hale getirilmesi durumunda müvekkilinin gelip ifade verebileceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Hülya Rende hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederken kırmızı bülten sürecinin Adalet Bakanlığı’na sorulmasına karar verdi. Ayrıca sanığın daha önce yaptığı resmi şikayetlerin ilgili kurumlara yazılmasına ve bazı tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verildi.

Dava 10 Haziran tarihine ertelendi.