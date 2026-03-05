Çiftçilerin dört gözle beklediği tarımsal destek ödemeleri sonunda hesaplara yatırılıyor.
Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, X hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, toplam 12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesinin 6 Mart tarihinde çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.
'12 MİLYAR 311 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK'
Yıldırım, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,
“Toplam 12 milyar 311 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapılacak.
Bunun 9.5 milyar lirası temel destek,
2,6 milyar lirası yem bitkileri planlı üretim desteği.”