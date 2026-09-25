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Kaynak: İHA

Manisa’da yürütülen yatırım ve fon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 12 ili kapsayan operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin bulunduğu adresler belirlendi.

Bunun üzerine Manisa’nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Mersin, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Van, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Soruşturma dosyasına giren incelemelerde, şüpheliler ile bağlantılı paravan şirketlerin banka hesaplarında bir gün içinde toplam 102 milyon 895 bin 702 TL tutarında şüpheli işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.