Anasayfa Ekonomi 11 yıllık Türk firması iflas eşiğinde: 3 farklı şehirde başvuru... Alacaklılara son çağrı

11 yıllık Türk firması iflas eşiğinde: 3 farklı şehirde başvuru... Alacaklılara son çağrı

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında kesin mühlet kararı verilen MM Motorlu Araçlar Ltd. Şti konkordato sürecinde alacak kayıt dönemi başladı. Alacaklılar için son çağrı yapıldı.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Ankara ticaret dünyasının yakından takip ettiği MM Motorlu Araçlar İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Metin Kademoğlu hakkındaki konkordato sürecinde yeni bir safhaya geçildi.

2015 yılında İstanbul’da kurulan firma, 3 farklı şehirde konkordato başvurusunda bulundu.

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği 1 yıllık kesin mühlet kararının ardından, Konkordato Komiserler Kurulu alacaklılara resmi çağrıda bulundu.

İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, şirketten veya Metin Kademoğlu’ndan alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarını ispat eden belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren MM Motorlu Araçlar İnşaat Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi, dikkat çekici bir konkordato süreciyle gündeme geldi.

Şirket, İstanbul’da başladığı yolculuğunda sırasıyla Osmaniye ve Ankara’da konkordato başvurusunda bulunarak üç farklı şehirde konkordato talebinde bulunan nadir firmalar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
