11 yıllık Türk firması iflas eşiğinde: 3 farklı şehirde başvuru... Alacaklılara son çağrı

İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, şirketten veya Metin Kademoğlu’ndan alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, alacaklarını ispat eden belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kayıt yaptırmaları gerekiyor.