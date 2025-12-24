Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nun Meclis'e getirdiği 11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi.

38 maddelik kanun teklifinin en çok konuşulan maddesi ise 27'nci madde olmuştu. Bu madde de ‘Covid affı’ olarak adlandırılıyor.

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI TUTULMUŞTU?

Pakette yer alan infaz indirimi düzenlemesinden terör ve örgütlü suçların yanı sıra sıra son anda verilen önergeyle çocuklara, kadınlara yönelik kasten öldürme suçları ile cinsel suçlar kapsam dışında bırakıldı.

Deprem sorumluları da tahliyeden yararlanamayacak. Depremzede vatandaşların kararı öğrendikleri an ise sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

KİMLER YARARLANACAK?

Bu kişiler dışındaki kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden yararlanacak.

50 bin mahkumun il etapta kanundan yararlanması bekleniyor.