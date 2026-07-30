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Kaynak: AA / İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kamuoyunda büyük tepki çeken olayda yeni bir gelişme yaşandı. 11 aylık kız bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve eşini darbettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatılan 21 yaşındaki O.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK VE 2 YAŞINDAKİ KARDEŞİ KORUMA ALTINA ALINDI

Olayın ardından vücudunda darp izleri tespit edilen 11 aylık E.R.D., tedbir amacıyla hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Yetkililer, bebeğin yanı sıra ailenin 2 yaşındaki diğer çocuğunun da koruma altına alındığını bildirdi.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Olay, Akyazı ilçesinde 27 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, iki aydır ayrı yaşadığı eşi O.D'nin, 11 aylık kızını çöp konteynerine bıraktığını ve kendisini darbettiğini öne süren 19 yaşındaki İ.D., polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Anne İ.D., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, darp izleri bulunduğu belirlenen bebek E.R.D. tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ederken, olayla ilgili adli süreç sürüyor. Yetkililer, koruma altına alınan iki çocuğun durumunun ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.