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2016 yılında Osmaniye'de kaybolan Mehmet Çabuk dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski eşi İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini öne sürerek eşi İbrahim Düzgün'ü işaret etmişti. Cezaevinde bulunan İbrahim Düzgün'ün de Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedini evinin önündeki bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili İlknur Düzgün ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir cinayet daha aydınlatıldı. 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Eski eşi İlknur Düzgün'ün cinayetin Osmaniye'de işlendiğini itiraf etmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, programda yapılan açıklamayı ihbar kabul etti. İlknur Düzgün ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

15 Ekim'deki yayında İlknur Düzgün, cinayetin Osmaniye'de işlendiğini söyleyip cezaevindeki eşini işaret etmişti. Olayla ilgisi olmadığını, İbrahim'in kendisine Mehmet'in yurt dışına gittiğini söylediğini savunan İlknur ve kayınvalidesi Selma Düzgün, yayının hemen ardından gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı da programdaki açıklamaları ihbar kabul etti.

Asıl bomba 16 Ekim'deki yayında patladı. Müge Anlı sözü Aynur Çabuk'a çevirdi ve İbrahim Düzgün'ün cinayeti itiraf ettiğini duyurdu. Muhabir Hüseyin Coşkun'un aktardığına göre Düzgün, bahçenin kazılacağını sezince öğleden sonra cezaevi savcısına başvurup Cinayet Büro ile görüşmek istedi. Jandarma eşliğinde götürüldüğü savcılıkta da aynı şeyleri anlattı.

Düzgün, Mehmet Çabuk'u Ankara'dan Osmaniye'ye kendisinin getirdiğini söyledi. İfadesinde şu sözleri kullandı: '27 Ocak'ta aramızda bir tartışma oldu. Başına sert bir cisimle vurdum, evin bahçesine gömdüm.' Müge Anlı'nın altını çizdiği bir detay da vardı. Düzgün, itirafında İlknur'un adını hiç anmadı. Gözyaşlarını tutamayan Aynur'un stüdyodaki tek cevabı 'Sağ olun' oldu.

DÜZGÜN'ÜN GÖSTERDİĞİ NOKTADA KAZIYI SÜRDÜRÜYOR

Cezaevinden getirilen İbrahim Düzgün, Mehmet Çabuk'u gömdüğü yer olarak kömürlüğün yanını gösterdi. İtirafın ardından Düzgün, cezaevi aracıyla ve sıkı güvenlik önlemleri altında Osmaniye Akyar Mahallesi'ndeki eve getirildi. Ev, annesi Selma Düzgün'e ait ve aile yıllarca burada yaşadı. Jandarma ve polisin nezaretinde Cumhuriyet Savcısı'na yer gösteren Düzgün, kömürlük olarak kullanılan kapalı alanın hemen yanını işaret etti.

Kazı yapılan nokta, programa bağlanan gizli tanığın tarif ettiği betonlu alanın hemen yanındaki parke taşlı bölüm. O tanık, evin arkasının 'havuz yapılacak' denilerek kazıldığını, üstüne beton döküldüğünü, sonra da bahçede domuz beslendiğini iddia etmişti. Programda bunun cesedin kokusunu bastırmak için yapıldığı öne sürüldü. İlknur Düzgün ise domuz beslendiğini ilk kez duyduğunu söyleyip iddiaları reddetti.

Dosyada konuşulan bir detay daha var: İddiaya göre çiftin düğünü, cesedin gömülü olduğu bahçede yapıldı. Savcı ve Cinayet Büro ekiplerinin başında olduğu çalışmalara bir iş makinesi de katıldı. Mehmet Çabuk'un kemiklerine henüz ulaşılamadı, ekipler Düzgün'ün gösterdiği noktada kazıyı sürdürüyor.