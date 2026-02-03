İngiliz Antarktika Araştırmaları Kurumu (BAS), 2026 yılı için Antarktika’daki araştırma istasyonlarında çalışacak personel arayışına geçti. Bilim insanları dışında kurum, teknik personel ve destek ekibi de arıyor.

1 MİLYON 739 BİN TL MAAŞA İŞÇİ ARIYORLAR

BAS’ın açıkladığı verilere göre; yıllık maaşlar 30 bin 244 sterlinden (yaklaşık 40 bin dolar-1 milyon 739 bin TL ) başlıyor. Tüm yaşam masraflarının kurum tarafından karşılanırken, konaklama, yemek, ulaşım, özel giysiler, ekipmanlar ve eğitim tamamen ücretsiz veriliyor.

İlan arasında ise şu meslek kolları bulunuyor:

Marangozlar, aşçılar, tesisatçılar, bot operatörleri, dalgıçlar, ağır makine operatörleri ve daha birçok pozisyon…

Yeni iş ilanları Mart 2026’ya kadar ekleneceği belirtildi.

Antarktika yaz aylarında (Ekim–Mart) nüfus yaklaşık 5.000’e gelirken, sert ve karanlık kış aylarında (Nisan–Ekim) bu sayı yaklaşık 1.000’e iniyor. Aylar süren izolasyon, zor hava koşulları ve dış dünyayla sınırlı iletişim bazı kişiler için zorlayıcı durum oluyor.