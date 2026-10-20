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Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve iki çocuk babası B.T., eşinin sabah saatlerinde işe gitmesinin ardından evindeki odada tüfekle vurulmuş halde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, ölümün hangi koşullarda gerçekleştiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.