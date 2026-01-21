Yeniçağ Gazetesi
Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'da başlattığı konser serisinin üçüncü gecesinde yakın dostu Cem Yılmaz'ı sahneye davet etti.

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

İkili, "Kuzu Kuzu" şarkısını birlikte seslendirip dans ederken izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı; performans sosyal medyada hızla gündem oldu.

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Volkswagen Arena’da düzenlenen sekiz konserlik serinin üçüncü gecesi 20 Ocak 2026’da gerçekleşti.

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Biletleri aylar öncesinden tükenen konserlerde sanatçı, sahne performansı ve şarkı seçimiyle büyük beğeni topladı.

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Gecenin en dikkat çeken anı ise sürpriz bir konuk oldu. Tarkan, yakın arkadaşı ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı sahneye davet etti.

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Tarkan bandanası takarak sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Kuzu Kuzu" şarkısında Tarkan’a eşlik etti. İkili şarkıyı söylerken sergiledikleri dans figürleri ve samimi etkileşim, salondaki izleyicileri coşturdu ve kahkahalara boğdu.

Tarkan'ın İstanbul konserinde sürpriz konuk: Cem Yılmaz'la 'Kuzu Kuzu' düeti

Cem Yılmaz’ın kendine özgü esprileri ve enerjik performansı, geceye ayrı bir renk kattı. Sürpriz düet, konser sonrası sosyal medyada hızla yayılarak binlerce paylaşım aldı ve gündemin üst sıralarına yerleşti Tarkan’ın Volkswagen Arena’daki konser serisi, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

